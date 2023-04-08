彭博：馬斯克本周末將訪中國 可能在特斯拉上海廠停留

彭博資訊報導，不願具名的知情人士表示，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克8日起前往中國大陸訪問，並可能在上海的特斯拉工廠停留。

知情人士告訴彭博，馬斯克的預定行程包括與上海當地政府的會晤。行程目前尚未對外公布，消息來源說，部分行程規劃未定，仍可能會調整。

彭博擬就此向馬斯克查證，特斯拉在非工作時間沒有回應採訪請求。

彭博指出，馬斯克在此時機訪問中國大陸，正值北京與華府之間的緊張愈演愈烈。早前有美國在本土上空擊落可疑的中國大陸間諜氣球，最近則是中國大陸與俄羅斯商定要在多個領域合作。

據了解，馬斯克此次中國行將會由朱曉彤陪同拜會中方各機構，朱曉彤本月被任命為特斯拉汽車事業高級副總裁。朱曉彤於2014年加入公司，負責領導上海特斯拉工廠的建設和營運，新冠疫情封鎖期間甚至就住在工廠裡。

中國大陸是排在美國之後的特斯拉第二大市場，占2022年營收的22.3％；上個月特斯拉還調高上海工廠的出貨量。