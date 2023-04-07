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美財長誰是理想人選？馬斯克點名「他」：每周不用一小時就做好工作

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
馬斯克表示，他覺得「股神」巴菲特比葉倫更適合擔任美國財長。美聯社
馬斯克表示，他覺得「股神」巴菲特比葉倫更適合擔任美國財長。美聯社

億萬富豪馬斯克6日推文表示，他覺得「股神」巴菲特葉倫更適合擔任美國財長，並說該是時候讓投資組合經理人出馬管理經濟、而非交給更政策導向的人士。

富比世雜誌（Forbes）報導，特斯拉執行長馬斯克在推特被問到，誰是他心中的美國財長理想人選，他回答說，「或許」會欽點92歲的波克夏執行長巴菲特。馬斯克斷言，巴菲特當財長的話，「每周不用一小時」就能做好份內工作。馬斯克不滿現任財長葉倫對美國國債日增的辯解，他說：「任何有長期紀錄的高度成功投資人，都能表現出色 — （財長）一職基本上是基金管理的放大版」。

不過巴菲特大概無心跟現任財長葉倫搶工作。2014年波克夏股東大會上，巴菲特讚許聯準會（Fed）前任主席柏南克是「英雄」、是「非常睿智的人」，並說他對葉倫有相同看法。

上周馬斯克才批評巴菲特原本可以投資特斯拉，卻錯失良機。馬斯克2月說，2008年他曾和巴菲特的老搭檔孟格見面，但當時孟格回絕了投資機會。

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