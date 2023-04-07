投資人注意！美股7日休市一天 因遇上「這節日」

由於適逢基督教俗稱「耶穌受難日」的「聖周五」（Good Friday），美股今（7）日將休市一天。若投資人想在今天從事任何交易，請留意以下重點：

美股今日是否開市？

雖然「聖周五」並非美國的國定假日，但紐約證交所和那斯達克股市都將休市一天。不過，股票期貨指數仍將交易到美東時間上午9點15分（台灣時間晚上9點15分），接著將休市到9日晚上6點（台灣10日早上6點）。

債券市場也將提早在美東時間7日中午12點休市；櫃台交易市場則將全天休市。

國際股市今日是否開市？

許多國際股市今天也同樣休市，包括英國倫敦股市和加拿大多倫多股市。倫敦證交所下周一（10日）也將休市。

以往「聖周五」當周的股市表現為何？

道瓊市場數據的資料顯示，自1960年來，標普500指數在「聖周五」當周的平均表現為上漲0.8%，過去五年則平均上漲2.6%。本周標普500指數微跌0.1%。

今日有何重要經濟新聞？

分析師和市場觀察家將關注美東時間7日上午8點30分（台灣晚上8點30分）發布的每月就業報告。FactSet訪調經濟學家預期，美國3月失業率將維持在3.6%，3月非農就業機會增加24萬個，低於2月的31.1萬個。