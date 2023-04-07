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美銀：遊戲顯卡市場「日漸康復」 輝達主宰力提升

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美銀分析師艾爾亞指出，遊戲顯卡市場「日漸康復」，輝達對市場的主宰力日益增強。路透
美銀分析師艾爾亞指出，遊戲顯卡市場「日漸康復」，輝達對市場的主宰力日益增強。路透

美國銀行（BofA）分析師艾爾亞（Vivek Arya）指出，遊戲顯卡市場「日漸康復」，輝達（Nvidia）對市場的主宰力日益增強，人工智慧（AI）正加速這家美國晶片大廠的復甦。

MarketWatch報導，艾爾亞運用訪調線上遊戲平台Steam超過2,500萬活躍用戶的數據指出，82.6%的用戶都使用輝達的險卡，月比「意外」月增7個百分點。這些顯卡涵蓋六年前上市的GT 10系列、一直到去年底上市的RTX 40系列。

不過，由於最近中國大陸網咖恢復營業，艾爾亞說他會「審慎」看待這份數據。他指出，這份訪調數據顯示51.7%的參與者使用簡體中文的作業系統，高於之前一個月的26%~27%，在2018~2019年循環中，也出現類似的「重複計算」情況。

即使去年第4季遊戲銷售下滑50%後，第1季預料也將有類似減幅，艾爾亞認為遊戲市場「日漸康復」。他說，輝達遊戲技術的一個面向「可能被低估了」，也就是AI使用日增，「當前的現有遊戲運用AI基本功能，支持根據特定輸入的電腦控制回應，但這些行動是預先排程好的」，「因此遊戲／電腦控制的對手無法持續『學習』並適應用戶的輸入／提示詞」。

他說，現在有了生成式AI技術，大型語言模型能被開發並加強遊戲體驗，降低了電腦控制對手的可預測性等。

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