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全球2月半導體銷售減幅14年來最大 中國大陸表現最差

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
全球2月全球半導體銷售金額年減逾20%。路透
全球2月全球半導體銷售金額年減逾20%。路透

美國半導體產業協會（SIA）6日發布的數據顯示，全球2月半導體銷售比去年同期減少20.7%，為397億美元，年減幅是14年來最大。

SIA的數據指出，2月晶片銷售額月減幅是4%；這項數據是由世界半導體貿易統計協會（WSTS）彙編，為塞個月移動均值。

以區域來看，日本是2月半導體銷售唯一成長之處，年比小增1.2%至39億美元，減幅最大的地區，為過去一年遭受美國嚴格出口管制的中國大陸，半導體銷售年減34.2%，掉到109.7億美元，但還是高於美國。美國2月半導體銷售年減14.8%至99.5億美元。

亞太／所有其他地區2月晶片銷售下滑22.1%，歐洲減少0.9%；若以月比來看，則全球所有地區半導體銷售都下降。

SIA執行長John Neuffer在聲明中說，「全球2月半導體銷售持續放緩，無論年比或月比，都是連續第六個月減少」。他指出，「短期的市場景氣循環和總體經濟逆風，都導致銷售降溫，但中長期前景依舊光明，因為眾多終端市場的需求都將增長」。

不過，這個減幅部分是受到比較基期較高的影響。全球半導體銷售去年創新高，一直到年中之後情勢才逆轉為供過於求。

費城半導體指數過去12個月累計下跌3.8%，今年來則上漲21.3%，支撐題材為支持大量運算能力的產品需求看曾，這類晶片正是成長快速的人工智慧（AI）產業所需要的。

最近輝達（Nvidia）發表的軟硬體都聚焦於處理AI的工作能力，執行長黃仁勳預期未來12個月，AI相關的營收占比將變得「非常龐大」。

半導體 美國 AI

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