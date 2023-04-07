Fed鷹王淡化信用緊縮風險 強調現為升息「好時機」

美國聯準會（Fed）有「鷹王」稱號的聖路易聯準銀行總裁博拉德（James Bullard，今年沒有決策投票權）6日表示，他不太擔心矽谷銀行倒閉引發的信用緊縮效應，Fed為緩解金融壓力而採取的措施正在發揮效果，現在是升息的「好時機」，接下來應該繼續調高利率以抑制高通膨。

在矽谷銀行倒閉等風波後，一般認為緊接來的將是信用緊縮，但博拉德6日在阿肯色州的一個活動上對記者說，他「較不擔心」這個預測，「只有20%放款是透過銀行體系，而且只有一小部分銀行是小銀行或地區銀行」，「我只是不認為這（信用緊縮）本身（的影響）會大到足以把美國經濟拖入衰退」。

他說，他懷疑中小型銀行是否會緊縮放款，因為貸款需求依然強勁，但現在要確定這件事還言之過早，他會密切關注放款，「金融壓力似乎已經減弱，至少目前是如此。因此，現在是繼續對抗通膨、壓制物價升幅回落的好時機」。

博拉德說，金融情勢的確變得更緊俏，但相較於2007～2009年全球金融海嘯期間，當前的金融壓力仍算低。他強調，Fed為緩解金融壓力而向銀行業專門提供的新貸款工具，顯然有效，「繼續適當的總體審慎政策，能對付金融壓力，而適當的貨幣政策，可以繼續抑制通膨壓力」。

博拉德重申，「我確實認為我們應該繼續推動利率走高，以確保2023年和2024年通膨下降，爭取在勞動力市場依然強勁的情況下，解決通膨問題」 ，他認為「未來通膨率將保持黏著度，很難自己回落至2％的目標區，所以我們需要堅持下去」。

博拉德上個月表示，他個人預測今年利率最高將達到5.625％，聯準會下次利率會議將於5月2～3日召開。