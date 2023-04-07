快訊

影／台中受刑人脫逃畫面曝！前妻載到監獄門口 他竄入草叢溜掉

推特沒了「柴犬狗來富」助威！換回藍鳥Logo 馬斯克愛的「狗狗幣」跌慘了

提早學注音贏了嗎？解決小一生家長焦慮 教授點出2關鍵

Fed鷹王淡化信用緊縮風險 強調現為升息「好時機」

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國聖路易聯準銀行總裁博拉德（James Bullard）。 美聯社
美國聖路易聯準銀行總裁博拉德（James Bullard）。 美聯社

美國聯準會（Fed）有「鷹王」稱號的聖路易聯準銀行總裁博拉德（James Bullard，今年沒有決策投票權）6日表示，他不太擔心矽谷銀行倒閉引發的信用緊縮效應，Fed為緩解金融壓力而採取的措施正在發揮效果，現在是升息的「好時機」，接下來應該繼續調高利率以抑制高通膨

在矽谷銀行倒閉等風波後，一般認為緊接來的將是信用緊縮，但博拉德6日在阿肯色州的一個活動上對記者說，他「較不擔心」這個預測，「只有20%放款是透過銀行體系，而且只有一小部分銀行是小銀行或地區銀行」，「我只是不認為這（信用緊縮）本身（的影響）會大到足以把美國經濟拖入衰退」。

他說，他懷疑中小型銀行是否會緊縮放款，因為貸款需求依然強勁，但現在要確定這件事還言之過早，他會密切關注放款，「金融壓力似乎已經減弱，至少目前是如此。因此，現在是繼續對抗通膨、壓制物價升幅回落的好時機」。

博拉德說，金融情勢的確變得更緊俏，但相較於2007～2009年全球金融海嘯期間，當前的金融壓力仍算低。他強調，Fed為緩解金融壓力而向銀行業專門提供的新貸款工具，顯然有效，「繼續適當的總體審慎政策，能對付金融壓力，而適當的貨幣政策，可以繼續抑制通膨壓力」。

博拉德重申，「我確實認為我們應該繼續推動利率走高，以確保2023年和2024年通膨下降，爭取在勞動力市場依然強勁的情況下，解決通膨問題」 ，他認為「未來通膨率將保持黏著度，很難自己回落至2％的目標區，所以我們需要堅持下去」。

博拉德上個月表示，他個人預測今年利率最高將達到5.625％，聯準會下次利率會議將於5月2～3日召開。

通膨 矽谷銀行 信用

延伸閱讀

Fed鷹王博拉德 ：勞動市場仍強勁 應堅持繼續升息

4/7【早晨財經速解讀】OPEC減產 芬蘭入北約油價噴 通膨復燃 衰退將至？

香港GDP增速預測 上調至3.6%

收益型基金 利基撐腰

相關新聞

今年預測最準的分析師：美元下半年可能貶值深達5%

在彭博最近一次主要貨幣匯價預測的準確度排名上，表現最佳的分析師認為，美元還有很大的下跌空間。

推特換下柴犬頭像 狗狗幣大跌6% 修正有可能更慘烈

雖然本周稍早馬斯克的推特將主頁圖標由藍鳥換成柴犬，帶動狗狗幣價格躍漲，但換回原圖後，狗狗幣展現頽勢，過去24小時下跌逾7...

京瓷投資4.7億美元 在日設晶片材料新廠

京瓷（Kyocera）5日宣布，未來六年將總共投資620億日圓（4.7億美元），在日本長崎縣諫早市設立新的半導體業相關零...

Fed鷹王淡化信用緊縮風險 強調現為升息「好時機」

美國聯準會（Fed）有「鷹王」稱號的聖路易聯準銀行總裁博拉德（James Bullard，今年沒有決策投票權）6日表示，...

Fed鷹王博拉德 ：勞動市場仍強勁 應堅持繼續升息

美國聖路易斯聯準銀行總裁博拉德（James Bullard）周四表示，鑒於最近的金融壓力很可能繼續緩解，並且沒有明顯跡象...

預見上次金融危機的前IMF經濟學家：銀行陷更多動盪

預測到十多年前全球金融危機的前國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家拉詹（Raghuram Rajan）警告，矽谷銀行和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦