油價小漲 黃金自13個月高點回落

國際油價連續第三周上漲，主要是石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）意外減產，加上美國庫存下降，這些都使得石油供應前景緊縮。黃金則是由13個月以來的高點回落，交易員反映美國最新經濟數據及其對聯準會利率走向的潛在影響。倫敦基本金屬漲跌互現，銅、鎳等上漲，而鉛、鋅下跌。

OPEC+決定從5月開始將每日產量削減超過100萬桶之後，原油價格周一飆升6.3%，創出今年以來最大漲幅，並展開本周油價走強格局。沙烏地阿拉伯也提高了5月對亞洲客戶的所有石油售價格。

周四美國西德州原油上漲0.09美元，結算報每桶80.70美元，布蘭特原油上漲0.13美元，至每桶85.12美元。

紐約黃金期貨周四下跌0.5%，報每英兩2,026.40美元。但因美國疲軟經濟數據引發市場對衰退的擔憂，路透說，金價周線勢仍將收漲。

彭博資訊分析，3月中旬銀行業危機引發投資人逃離風險資產以來，原油價格已從當時觸及的盤中低點上漲26%。中國大陸燃料需求成長，以及美元走弱也推動了油價復甦。接著OPEC+藉著減產干預市場，打擊做空者，更進一步強化油價漲勢。

美國原油庫存上周減少370萬桶，汽油和餾分油庫存也下降，進一步令供應形勢吃緊。

美國銀行（BofA）分析師Francisco Blanch在給客戶的報告中表示，「OPEC+減產將與旨在控制需求的央行升息相衝突，構成宏觀風險。」不過，「總體而言，我們保持建設性看法。」

油市交易員將繼續關注美國經濟數據，尋找有關經濟衰退風險和聯準會升息的更多線索。