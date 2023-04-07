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今年預測最準的分析師：美元下半年可能貶值深達5%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
MPS首席策略師Luca Mannucci警告，今年下半年，美元還有很大的下跌空間。路透
MPS首席策略師Luca Mannucci警告，今年下半年，美元還有很大的下跌空間。路透

在彭博最近一次主要貨幣匯價預測的準確度排名上，表現最佳的分析師認為，美元還有很大的下跌空間。

義大利MPS Capital Services Banca per Le Imprese在2023年第1季彭博預測準確度排名居於鰲頭，該機構是包括Bansi Monte dei Paschi di Siena在內的銀行集團的一部分。現在，MPS首席策略師Luca Mannucci警告，今年下半年，美元兌其他貨幣可能貶值多達5%。

他做出此一預測是因為他認為，聯準會為應對通膨而採取的激進升息舉措，以及近期銀行業危機持續構成風險，美國會被拖入經濟衰退

彭博美元即期指數今年來已下跌1.6%，自去年9月創下的紀錄高點下跌大約10%。聯準會最近面臨重大的暫停升息壓力，且經濟下滑的風險升溫。

Mannucci在接受採訪時說：「我們預計美國經濟將在年底前衰退，貨幣政策收緊將拖累經濟。」

與此同時，Mannucci警告說，幾家美國地區性銀行倒閉，以及瑞信集團事件也會導致信貸狀況收緊並損害經濟。

本周美國經濟數據降溫，重新引發經濟衰退的憂慮。Mannucci表示，聯準會可能只會再升息1碼，但歐洲央行可能選擇至少再升息兩次，每次升幅是1碼。美元在未來幾個月兌歐元恐下跌大約3%

Mannucci聲稱，隨著日本央行最終放鬆殖利率曲線控制，美元兌日圓料也將下跌，美元兌日圓年底前預計達120。目前匯率在132左右。

經濟衰退 美國 聯準會 美元

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