美元微跌 匯市關注美國3月非農就業報告

美元兌主要貨幣周四在交投清淡中下跌，投資人整理倉位，同時思考將在周五股市復活節假期休市時公布的關鍵美國就業數據，可能會如何影響美國聯準會（Fed）後續利率政策，進而帶來何種市場波動。美國利率期貨市場目前預期，聯準會5月暫停升息的可能性超過50%。

美國股市周五將因耶穌受難日（復活節）休市，一些歐洲國家下周一股市也將休市。備受關注的美國非農就業報告周五照常公布，屆時全球主要金融市場多休市。本周稍早，美國供給管理協會（ISM）公布了令人失望的製造業和服務業數據，周三發表的民間就業數據也不佳。

美國經濟不佳的跡象強化了聯準會將會逆轉利率政策的預期。美國利率期貨市場目前認為，美準會在下次利率會議上保持利率不變的機率約為50%，還認為年底前將多次降息。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周四跌0.03%至101.822。美元指數本周稍早曾觸及兩個月最低，部分歸因於于美債收益率下降。瑞郎和歐元等歐洲貨幣周四走高，領漲G10貨幣；而紐元遭到拋售，與澳元在G10貨幣中表現最差。

渣打銀行認為，美元走弱程度不及美國債券殖利率相對國際債券殖利率下跌所暗示的水準，很大原因上是避險資金流入美元構成支撐。

周四的美國初次申請失業金報告，加劇了經濟放緩的看法。美國政府同時因季節性波動的調整模型更新，而修正了先前公布的數據。修正的數據顯示，在截至3月25日的那一周，續領失業金人數增加6,000人，達到182.3萬人，為2021年12月以來最高水準。

外匯諮詢公司Klarity FX執行董事Amo Sahota說，「修正後的數據描繪了一幅與年初不同的景象，當時我們認為勞動力市場表現相當好。現在數據顯示請領人數持續上升。這代表經濟進一步放緩。」他認為，「這稍微打擊了市場情緒，總體而言，軟著陸的情境現在不是一個合理的預言。」

一連串低迷的美國經濟數據，讓交易員減少押注美國利率需要留在較高目標區間的時間，但也加深了市場對經濟衰退風險的擔憂。

然而，分析師表示，美國經濟衰退將有利美元匯價。Klarity的Sahota就說：「最終結果是，經濟衰退可能會更有利於美元，因為經濟衰退的影響將不僅僅是美國本土的，將是全球性的。」

市場現在焦點轉向了美國的就業報告。根據路透訪調經濟學家預測，美國3月非農就業職位將增加23.9萬個，2月時是增加31.1萬個。