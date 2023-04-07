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高盛：美企財報季料為疫情爆發來最差 僅3大行業可倖免

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美企第1季財報預料會是新冠疫情爆發以來最差的一次。路透
美企第1季財報預料會是新冠疫情爆發以來最差的一次。路透

高盛集團策略師預計，美國企業財報季即將於4月14日正式拉開帷幕，將成為疫情爆發以來最差的一次。

Lily Calcagnini、David Kostin等策略師撰寫報告說，分析師普遍預期，第1季標普500指數成分股每股獲利將較去年同期下降7%，降幅是2020年第3季以來最大，也是利潤周期的低點，「如果分析師預測成真，那麼本季將是標普500指數成分股的獲利低谷。」

利潤率大幅萎縮將蓋過銷售溫和成長帶來的積極影響。預計只有能源、工業和非必需消費品等三個行業的利潤率獲改善。高盛表示，其他大多數行業的利潤率可能萎縮逾2個百分點。

身為高盛首席美國股票策略師的Kostin在2月表示，鑒於2023年美國企業利潤可能下滑，比起美股，歐洲和亞洲股票更適合買入。到目前為止，歐洲的表現略優於美國，亞洲則落後。

摩根大通和花旗集團在內的美國大型銀行將於下周公布業績，為財報季拉開序幕。高盛策略師提醒投資人在財報季需重點關注四大主題：利潤率前景、對人工智慧的表述、現金使用放緩的證據，以及中國大陸解封提振業績的信號。

美國 指數 業績

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