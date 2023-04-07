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台積電ADR微漲0.04% 較台北交易溢價3.87%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四上漲0.04%，收在90.24美元，較台北交易溢價3.87%。費城半導體指數同日則是下跌0.46%。

美國三大股指周四收高。道瓊工業指數微漲0.01%，報33,485.29點。標普500指數上漲0.36%，報4,105.02 點。那斯達克指數上漲0.76%，報12,087.96點。擔心經濟放緩的投資人關注即將在周五發布的3月就業報告。

台灣加權股價指數周四下跌57.29點，跌幅0.36%，收在15,810.77點；台積電跌0.56%收在530元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 118.81 +1.17 112.50 5.60

中華電 CHT 120.45 +0.05 120.50 -0.04

台積電 TSM 550.50 +0.04 530.00 3.87

聯電 UMC 52.04 +1.19 52.80 -1.45

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

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