聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積電ADR微漲0.04% 較台北交易溢價3.87%
台積電ADR周四上漲0.04%，收在90.24美元，較台北交易溢價3.87%。費城半導體指數同日則是下跌0.46%。
美國三大股指周四收高。道瓊工業指數微漲0.01%，報33,485.29點。標普500指數上漲0.36%，報4,105.02 點。那斯達克指數上漲0.76%，報12,087.96點。擔心經濟放緩的投資人關注即將在周五發布的3月就業報告。
台灣加權股價指數周四下跌57.29點，跌幅0.36%，收在15,810.77點；台積電跌0.56%收在530元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 118.81 +1.17 112.50 5.60
中華電 CHT 120.45 +0.05 120.50 -0.04
台積電 TSM 550.50 +0.04 530.00 3.87
聯電 UMC 52.04 +1.19 52.80 -1.45
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言