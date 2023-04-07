台積電ADR微漲0.04% 較台北交易溢價3.87%

高齡化也將影響金融財務產業的樣貌。未來10年內，美國歷史上最大和最富有的戰後嬰兒潮世代，將轉移約30兆美元資產（約台幣921兆）給子女。有專家表示，未來20年將是充滿資產爭奪的流動性環境，對許多諮詢公司是重大風險，對其他公司來說卻是重大機會。其實這批美國的戰後嬰兒潮世代企業創辦人，與台灣企業一樣，都面臨著許多交棒困難，同時也將影響未來財務顧問產業的樣貌...

2023-04-07 07:30