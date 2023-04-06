蘋果遭指將供應鏈從大陸分散至4國 並有意降低對台灣晶片依賴

集微網消息，3月末，蘋果CEO庫克在訪華時表示，「在過去的30年時間裡，蘋果與中國大陸共同成長，我們都很享受共生關係」。但彭博社記者Mark Gurman撰文稱，庫克在蘋果職業生涯的標志性成就之一，是他精心構建並維護了蘋果與中國大陸的關係，但蘋果的中國大陸模式正面臨近年來最大的壓力。多名知情人士透露，即使庫克在中國大陸緩和事態，但蘋果高管也在努力發展與其他國家的關係，以減少對中國大陸的依賴。

組裝擬移出大陸

在川普政府執政期間，中美貿易緊張局勢加劇，蘋果的多元化努力變得緊迫，並在疫情期間加劇。庫克表示，2020年蘋果供應鏈在新冠疫情期間的任何變化都可能只是調整一些旋鈕。但顯然一些影響很深遠的事情正在發生。

Gurman指出，蘋果正暗中分散供應鏈至印度、越南、馬來西亞和愛爾蘭4個國家，其中印度作為iPhone和配件的生產地，越南作為AirPods和Mac組裝地，馬來西亞生產部分Mac，愛爾蘭則供應相對較容易生產的產品包括iMac等。蘋果運營部門的經理已指示員工專注於採購額外的零部件，並在中國大陸以外的地方設立生產線以生產更多的新產品，儘管該公司還計劃在中國大陸保留廣泛的業務。

與此同時，在庫克的直接參與下，蘋果還召集了數百名員工組成了老虎團隊，以解決供應鏈上的弱點問題。蘋果擴大了該團隊的工作範圍，他們在中國大陸和其他國家的供應商工廠設立了辦事處，評估設施維護時間表，並為每一個部件（小到螺釘和塑料插入件）收集了更廣泛的備用供應商名單。蘋果正在逐步改進其預測，以更好地預測潛在的短缺。

晶片降低對台灣依賴

另外，蘋果還在探索如何減少對台灣的依賴。晶片製造巨頭台積電生產的許多半導體對蘋果所有產品都至關重要。以台灣為中心的地緣政治緊張局勢引發了人們的擔憂，蘋果正準備從明年開始在台積電亞利桑那州廠生產少量晶片。然而，考慮到台灣產能缺乏明確的替代方案，轉移晶片生產可能比轉移設備組裝更具挑戰性。一位了解蘋果運營情況的人士預測，如果晶片產量下降，將需要近一年的時間來提高零部件產量。

不過該報導指出，蘋果內部也需要保持微妙的平衡，不同的團隊有不同的優先級和目標。負責採購零部件的採購團隊可以在全球範圍內尋找必要的零部件，但在新的地理位置建立生產的大部分工作都落在了製造運營團隊的身上，該團隊需要分配大量人力和財力資源來建立新的最終組裝生產線。蘋果的產品開發團隊也可能會推遲在中國大陸境外組裝所需的潛在質量或功能遺漏。一位知情人士表示：蘋果在多元化和工程設計之間存在權衡。

印度成為主要轉移目的地

實際上，10幾年來，蘋果一直在嘗試將部分製造和組裝業務轉移到其他地方。例如2012年，蘋果與最大的代工製造商富士康合作，在巴西生產部分iPhone機型以規避進口商品的關稅。次年開始在美國得克薩斯州工廠生產Mac Pro電腦，但巴西和得州的項目進展都不順利。更持久的轉變開始於2017年，蘋果在印度開始生產部分低端iPhone。

該報導指出，蘋果在疫情期間遭遇了嚴重的延誤和短缺，廣達電腦的位於上海的工廠因疫情而關閉，改版後的MacBook Air推遲了幾周發佈。生產蘋果新iPhone 14 Pro設備的鄭州富士康工廠也因同樣原因關閉，導致供應問題延續到2023年。

因而蘋果將目光放在了印度，該公司將與一系列合作夥伴合作，在印度生產iPhone、AirPods和Apple pencil，以及Apple Watch、iPad和Mac的組件。蘋果已挑選富士康、和碩和緯創在印度組裝設備，近期還在印度新增了一家關鍵供應商塔塔，負責構建iPhone的外觀並最終組裝整個產品。

2022年，蘋果共生產2億部iPhone，其中逾650萬部在印度生產。該公司的目標是2023年在印度生產1000萬部iPhone。參與這一進程的人士認為，明年這一數字可能會超過1500萬部;一些人認為，如果蘋果堅持最激進的時間表，到2025年，它可能會將多達25%的iPhone生產轉移到印度。知情人士透露，蘋果還曾初步討論過將iPad和Apple Watch的生產轉移到印度，但短期內不太可能實施。另外，蘋果正在尋求在印度製造更廣泛的組件和產品。