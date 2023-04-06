美股道瓊指數早盤跌逾100點 勞動市場惡化引發擔憂

美股三大指數6日早盤下跌，道瓊工業指數跌約114點，原因是勞動市場浮現惡化的跡象，引發經濟放緩的疑慮。

道瓊工業指數早盤跌0.34%、標普500指數跌0.45%、那斯達克指數挫跌0.71%、費城半導體指數跌1.5%、台積電ADR跌0.5%。

美國勞工部6日公布，止於4月1日的當周，首度申領失業救濟金人數減少1.8萬人至22.8萬人，但高於市場預期的20萬人。昨（5）日發布的ADP就業報告，顯示美國3月民間企業增聘員工數僅有14.5萬人，同樣不如預期。

在此同時，美國2月的職缺數低於1,000萬個，為近兩年來首次出現這種情形。今年迄今的裁員人數，也比去年同期激增近四倍。

在過去數月，投資人樂見經濟出現疲弱的跡象，希望這能促使聯準會（Fed）改變緊縮路徑。如今市場反而回過頭擔心，Fed是否在抗通膨上出手過重，以致美國經濟可能陷入衰退。