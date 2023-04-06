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歐洲大規模裁員陷停滯 谷歌、亞馬遜等美國科技公司踢到鐵板

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在全球範圍內宣佈裁員後，谷歌、亞馬遜等美國大型科技公司意識到在歐洲裁員很困難。 路透社
在全球範圍內宣佈裁員後，谷歌、亞馬遜等美國大型科技公司意識到在歐洲裁員很困難。 路透社

集微網消息，在全球範圍內宣佈裁員後，谷歌、亞馬遜等美國大型科技公司意識到在歐洲裁員很困難。

據彭博社報導，在美國，公司可以宣佈大規模裁員，在幾個月內解雇數百名員工。但科技公司在歐洲的大規模裁員已經陷入停滯，原因是一些國家的勞動保護措施使得公司在沒有事先與員工利益團體協商的情況下解雇員工幾乎無可能性。

知情人士透露，谷歌的母公司Alphabet目前正在法國就通過自願離職來減少員工人數進行談判，並提供足夠慷概的遣散費讓員工離職。亞馬遜曾試圖以高達一年的薪酬來讓法國的部分高級管理人員辭職，並允許離職的員工休假，這樣他們的股票就可以被授予，並作為獎金發放。

知情人士稱，在歐盟勞動法最為嚴格的法國和德國，谷歌目前都在與勞資委員會進行談判。根據法律規定，公司在實施裁員之前必須與這些委員會進行談判，這有時是一個漫長的過程，包括收集訊息、談判和追索權的可能性。

谷歌發言人表示，公司一直在每個正在進行裁員的國家進行謹慎和單獨的工作，以完全遵守當地的法律要求，這些要求因地而異，而且很復雜，需要時間。

該報導指出，谷歌在法國巴黎有大約1600名員工，勞資委員會正在與公司談判，討論將有多少員工以及什麽類型的員工將被納入自願集體離職計劃。知情人士指出，解決方案可能還需要數周時間。

亞馬遜方面，知情人士指出，該公司位於巴黎的分公司部分高級管理人員獲得了長達一年的離職工資。德國分公司已經開始解雇仍處於試用期的人，並提出自願離職的建議。

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