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印度訂定2047年 再生能源普及達9成

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

發展綠能難度高，但已經沒有回頭路了！有鑒於印度政府稍早計劃，要在2047年讓再生能源使用達到9成的目標，當地主管能源官員表示，必須先讓再生能源技術達到在地製造，才能可能有下一步，但印度能源部長庫馬爾指出，目前當地燃煤發電仍佔發電7成。

潔淨能源提高至一半

印度已計劃2030年的潔淨能源佔比從目前的42.6%提高到50%，而且2047年還要達到能源自足。印度政府表示，為了達成該目標，必須在綠色技術上達成本地製造，例如太陽能模組、電池儲存與生產氫的設備。

除此之外，印度政府也提供企業獎勵去生產綠色零件來滿足本地需要，以及進軍海外市場，希望能挑戰中國在該市場的主導地位。

印度近期在再生能源發展上頗有斬獲，目前已是全球第四大水力、風力與太陽能發電國家，不過，印度同時也是第三大溫室氣體排放國家。

燃煤佔比仍有7成

據《獨立報》報導，印度能源部長庫馬爾指出，印度長期倚賴燃煤，必須儘速部署潔淨發電設施才能達成全球氣候承諾目標，目前燃煤發電仍佔當地發電7成。

據《Power Technology》報導，由於稍早印度也發現590萬噸鋰金屬，當地政府計劃也有意提升國內電池與太陽能技術生產。另外，印度也計劃近日對外公開招標，2028年3月綠色能源發電量要來到250GW，其中10GW要用於安裝風力發電，目前風力發電佔再生能源發電量約3分之1，太陽能則佔去一半。

印度原本預計在2022年要安裝175GW再生能源目標但並未達陣，因此，這次標案將成為印度要在2030年達到500GW發電量的基礎之一。

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印度 再生能源 火力發電廠

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