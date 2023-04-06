風暴未止！升息壓力致銀行撤資 影響恐延續數年

升息壓力恐導致銀行撤資、特定銀行倒閉，使加密貨幣流動性創新低，銀行業衍生風暴尚未告終！銀行摩根大通高層警告，銀行業風暴影響恐延續數年，投資者應降低高風險投資的力道，但他也強調，如果政府不能只是反射性強化銀行系統的監管，更應考量到營運穩定性。

銀行業風暴未止息

《BBC》報導，摩根大通執行長戴蒙表示，美國銀行近期出現不小的風波，雖然不會重演2008年金融海嘯的狀況，但危機還沒有結束，目前銀行風暴對消費者的影響還有待觀察，預計影響將延續數年。

他指出，美國銀行接連倒閉，加上瑞士信貸被倉促收購，已經引爆市場上的恐慌，促使銀行在未來數個月撤資，增加經濟衰退的可能性。但他補充說，去年央行持續調升利率，就已經使銀行風險提高，但監管機構卻沒有在模擬中測試銀行的穩定度。

戴蒙強調，目前銀行系統的測試與監管充滿不確定性，其實沒有使銀行更安全。然而，他也指出，政府實施更嚴格的銀行規定時，不要只是「出於下意識的反應或者是要安撫選民」，需要經過更審慎的思考。

延燒到加密貨幣

《CoinSpeaker》報導指出，美國近期包括Silvergate Bank、Signature Bank與矽谷銀行 (SVB)等美國銀行倒閉，這些銀行的共通點都是有加密貨幣業務，導致加密貨幣的流動性降低到10個月以來的新低點，部分倚靠加密貨幣支付的企業會受到連帶波及。

對此，美國銀行可能會設法重建加密貨幣產業，但要找到取代快速加密貨幣的管道仍有困難。目前美聯準計畫讓特定加密貨幣可以替代美元，緩解迄今為止的銀行業危機。

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