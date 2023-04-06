歐盟《芯片法案》或在4月18日獲得成員國和議員批準

集微網消息，據知情人士透露，歐盟430億歐元（合470億美元）的半導體產業振興計劃，有望在4月18日獲得歐盟國家和議員的批準。

據路透社報道，歐盟委員會去年宣佈了《芯片法案》，以減少歐盟對美國和亞洲半導體的依賴，此前全球供應鏈問題損害了從汽車製造商到製造商的歐洲企業。該法案的目標是到2030年，歐盟在全球芯片生產的份額從目前的10%增加到20%。

知情人士稱，歐盟國家和立法者將於4月18日在斯特拉斯堡擧行的歐洲議會月度會議上會面，就該法案的資金細節進行談判，並可能達成協議。“迄今為止的討論主要集中在4億歐元的缺口上，但歐盟執委會已經設法籌集了大部分資金。雖然歐盟委員會最初提議衹資助尖端芯片工廠，但歐盟各國政府和立法者已將資助範圍擴大到覆蓋整個價值鏈，包括老式芯片和研究設計設施。”知情人士補充說道。

根據歐盟公佈的數據顯示，2020年全球共製造了1萬億顆微芯片，其中歐洲所製造的芯片佔比不足10%，嚴重依賴於亞洲的芯片製造商。尤其是，隨著新冠疫情以及中美科技戰對於全球供應鏈安全所帶來的的挑戰，迫使歐盟不得不想方設法加強自身的芯片製造能力。歐盟的報告甚至表示，如果全球供應鏈受到嚴重破壞，歐洲一些工業部門的芯片儲備可能在幾周內耗盡，這將導致許多歐洲行業陷入停頓。