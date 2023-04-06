多數分析師估美元今年將走弱 因利差優勢消退

根據路透對外匯策略師的調查，今年美元兌多數主要貨幣將走弱，因為美國與其他國家的利差不再擴大，使美元在連續多年走強後退居守勢。

美元在2月一甩年初疲軟走勢，轉而升值近3%，原因是預期聯準會（Fed）升息幅度將高於先前預估。但到了3月，美國兩家地區銀行倒閉迫使Fed緩和升息預期，引發美元回落，幾乎回吐前一個月全部漲幅。分析師認為，美元中短期內可能持續疲軟走勢。

雖然銀行業動盪的相關疑慮消退，但鷹派的利率預期並未回歸，這顯示快速升息的過程可能很快結束，同時代表歷史性的美元多頭走勢也開始邁向尾聲。

根據路透3月31日至4月4日對90位外匯策略師的調查，預測中值顯示一年後美元兌所有主要貨幣都將走軟。

在回答另一問題時，56位分析師中有32人表示，在未來一個月，推動美元走勢的最大主因是利差。

三菱日聯金融外匯分析師哈德曼（Lee Hardman）表示：「我們繼續預期美元在未來三至六個月進一步走貶。我認為近期的發展是對美國地區銀行失去信心，這增加美元的下行風險。」

哈德曼說：「Fed非常清楚未來經濟成長面臨的下行風險。所以我們有些同意美國利率市場上正在發生的鴿派重新定價。我們認為Fed升息周期已接近尾聲。」

聯邦資金利率期貨顯示，儘管通膨率仍比Fed的目標遠高出逾一倍，但市場預Fed最早將在9月降息。

隨著美元預料回落，歐元將迎來亮麗表現。歐元兌美元匯率2022年曾短暫低於平價，原因是歐元區的利率落後於預期。

歐元兌美元今年來升值2.5%，預期未來一至三個月內將在目前的1.09美元水準附近交易，未來12個月預料再上漲2%至1.12美元左右。

日圓兌美元3月升值超過2.5%，但今年來仍貶值0.6%。日圓匯率在2022年也是因利差問題而觸及32年低點。

預測中值顯示，日圓兌美元未來12個月將升值近6%至125日圓左右。

市場預期新興市場貨幣小幅升值，但從當前水準的上升空間有限。

不過，一些人不認為美元會迅速貶值，因為美元多年來一直比分析師預期的要強勁。加拿大皇家銀行資本市場外匯策略主管寇爾（Adam Cole）說：「我們對美元的看法比普遍看法更為樂觀…我們的總體傾向是，有關美元大幅貶值的普遍看法可能再度錯誤。」他表示，他認為Fed不會像市場預期那樣大幅降息。

他表示，Fed會大幅降息情況只有在出現超嚴重衰退時才會發生，而那樣的情況往往有利美元。