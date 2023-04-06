銀行股慘跌 散戶樂得爆量逢低撿便宜

儘管美國多家銀行崩潰倒閉，相關疑慮依然環伺，但散戶投資人趁機逢低買進銀行股，把資金投入美銀（BofA）這類重量級銀行巨擘的股票。

研究公司Vanda Research彙整的數據顯示，今年淨買進美銀股票的金額飆高至7.69億美元，超越散戶先前熱愛的串流影音巨擘Netflix與電動車業者Rivian等。散戶今年來也大買受創的第一共和銀行（First Republic Bank）股票逾2億美元。

社群交易與投資平台eToro全球市場策略師雷德勒表示：「在近期銀行股股價下跌時買進，可能是項好的長期投資。儘管那些買進瑞信的可能結果不太好，但他們現在獲得了瑞銀股票。」

eToro的每季數據顯示，儘管銀行股大跌，該平台上的使用者買進瑞信集團、法國巴黎銀行與美銀的股票，持有瑞信股票的使用者人數在今年首季飆增242%，持有美銀、法巴銀者分別增加38%與36%。

不過，這些新持有銀行股的人士可能必須等待一段時間才能獲利，因為大部分的買進交易時，正值股價仍在崩跌之際。例如第一共和銀最大資金淨流入出現在3月17日，當時該銀行在宣布獲得紓困方案時，股價重挫35%至每股23美元，目前股價仍低於每股14美元。

又例如散戶在3月曾連三天大買瑞信在美國上市的股票，當時瑞信的股價比本月4日收盤的每股0.89美元高了逾一倍。

然而，摩根大通執行長戴蒙4日仍舊警告，當前的銀行危機「尚未結束」，可能多年後還會感受到後續影響。

此時，美國散戶投資人協會（AAII）備受關注的每周多空比調查顯示，散戶依然大多看空股市。不過，eToro的調查顯示，多數投資人正重新配置等量或更多資金於股票，正如他們在較溫和的市場環境中的操作一樣。約90%的受訪者回報計劃在未來數月內買進股票。