京瓷投資4.7億美元 在日設晶片材料新廠
京瓷（Kyocera）5日宣布，未來六年將總共投資620億日圓（4.7億美元），在日本長崎縣諫早市設立新的半導體業相關零組件工廠，預定本會計年度動土。這是京瓷近20年來，首次回到日本國內蓋新廠。
京瓷社長谷本秀夫說：「我們要把握高階半導體零件市場，這塊市場中長期將會成長一倍。」
京瓷這座新廠估計可在2026年4月之前完工，建廠完成的第二年開始生產。產品包括晶片製造機具內所需的精密陶瓷零件，以及先進半導體封裝材料。新廠預料到2028會計年度可生產價值250億美元的產品。
京瓷在此之前開張日本本土生產線，要追溯到2005年的京都縣綾部廠。
隨著半導體製造技術節點進步到尺寸只有幾奈米。製程複雜度提高，微影技術處理系統中的陶瓷零件需求跟著增長，主要是與金屬零件相比，陶瓷更耐熱脹和侵蝕。
京瓷在陶瓷零件全球市占高達70%到80%。先前因應需求成長，是在既有的鹿兒島廠等生產線上提升產能。現在選擇與Sony智慧手機影像感測器廠的同一城市設新廠。
本會計年度到2026年3月的三年當中，京瓷資本支出計劃達到9,000億日圓，大約兩倍於前三個年度的支出。半數的資本支出將用於半導體相關事業。而到2028會計年度，京瓷希望製造半導體相關材料的「核心零件」部門，銷售可以衝高到1兆日圓，將較2021會計年度成長90%。
2021會計年度，封裝零件占京瓷「核心零件」部門營收的六成左右。根據富士總研的研究報告，2028年全球半導體封裝市場將較2021年成長48%至13.6兆日圓。
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