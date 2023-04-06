好市多3月銷售出現近三年來首見頹勢 美加業績轉差

好市多（Costco）上月同店銷售額下滑1.1%，是近三年來首次出現頹勢，周三盤後股價應聲下跌3.1%。

好市多表示，美國和加拿大同店銷售分別下滑1.5%和2..4%。在國際其他地區，銷售則增長2%。電子商務可比銷售額下降12.7%。

若不計汽油價格的影響，好市多美國同店銷售額也僅增長0.9%，是 2020年4月疫情之初開始實施防疫封鎖以來最小增幅。

3月好市多平均交易金額較2月下滑5.8%，可見消費者鑒於經濟前景不明可能開始縮緊支出。

好市多財務和投資人關係副總裁 Josh Dahmen 周三的錄音談話表示，油價下跌和匯兌對業績造成壓力。他也指出，「食品和雜貨以及新鮮食品的通脹年增率均較二月份有所下降」。

家居和玩具是好市多在3月表現不佳的品項，珠寶的需求也落後。不過，健康和美容產品需求保持不墜，服裝也不弱。

好市多這一年來股價下跌13.6%，相比之下，標普500指數在此期間下跌了9.6%。