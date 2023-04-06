國際油價漲勢暫歇 金價守在2,000美元之上

國際油價今年以來最大幅度漲勢暫歇，美國庫存減少未能平息市場對經濟前景不明在需求的疑慮。美國經濟數據不如預期，經濟衰退顧慮再現，美元和美國公債上漲，倫敦錫等基本金屬大多下跌，黃金徘徊在每英兩2,000美元上方。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

油價今年以來最大漲勢告一段落

西德州中級原油（WTI）期貨保持在每桶80美元左右，9天相對強弱指數連續三天處於超買區域。布蘭特原油尾盤小幅走高，此前沙烏地阿拉伯連續三個月調漲對亞洲客戶的石油官方售價，市場認為這表明其對需求抱持信心。

5月交割的WTI原油期貨下跌10美分，結算價報每桶80.61美元。6月交割的布蘭特原油期貨上漲5美分，結算價報每桶84.99美元。

能源資訊署（EIA）數據顯示上周美國原油庫存下降373.9萬桶，ISM非製造業指數顯示上月美國商業活動成長趨弱。

3月油價一度觸及低點，因銀行業危機打擊了對風險資產的偏好；自那以來油價已上漲逾20%。OPEC的減產帶來提振，在此之前市場對中國需求反彈的預期推動了漲勢。

銅價上漲

倫敦銅價周三上漲，受益於庫存減少，但市場仍擔憂全球經濟成長和美元走強。

倫敦金屬交易所(LME)3個月銅期貨漲0.5%，至每噸8,790美元，稍早曾觸及8,665美元的兩周來最低。

全球銅冶煉活動在3月減少，智利2月銅總產量下降3.4%。

LME註冊倉庫的銅庫存為65,250噸，在過去兩周下降了近15%。取消的倉單--即指定用於交割的金屬--約占庫存的47%，表明更多金屬庫存將離開LME系統。

美元指數從上一交易日觸及的兩個月低位回升，對使用非美元的買家來說，金屬成本更高。

LME鋅期貨跌1.0%，報每噸2,802美元，鋁期貨跌1.2%，報2,343美元。錫期貨跌3.0%，至24,250美元；鎳期貨跌1.9%，至22,675美元；鉛跌0.3%，至2,111美元

黃金徘徊在2,000美元上方

由於經濟衰退疑慮再現，美元和美國公債上漲，對以美元計價的黃金構成壓力。紐約時間下午2:21，現貨黃金上漲0.1%至每英兩2,021.98美元。