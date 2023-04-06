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美元走升 日圓更強 經濟衰退疑慮引發避險買盤

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元周三走高，日圓更強，美國就業和服務業數據不如預期，引發市場對經濟可能步入衰退的疑慮。路透
美元周三走高，日圓更強，美國就業和服務業數據不如預期，引發市場對經濟可能步入衰退的疑慮。路透

美元和日圓周三走高，美國就業和服務業數據不如預期，引發市場對經濟可能步入衰退的疑慮，導致市場避險需求升溫。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.3%至101.852。受美元兌歐元的漲勢帶動，歐元跌0.5%，至1.0906美元。

美元兌日圓連跌三日，貶0.4%至131.15。美元兌瑞郎變化不大，報0.9060法郎。

不過，美元的基本趨勢仍然傾向於下行，周三的美國民間就業數據也確認這一點。就業數據支持聯準會（Fed）可能不需要進一步升息的看法。

投資人如今關注周五將公布的3月非農就業報告，接受路透訪查的經濟學家預估新增就業約為24萬個。

周三的另一份報告也表明經濟持續疲軟。由於需求降溫，服務業3月的放緩程度超過了預期，而衡量服務企業支付的價格則降至近三年來的最低點。

上個月ISM非製造業指數從2月份的55.1降至51.2，而投入物價從2月份的65.6降至59.5，服務業的就業指標也從2月份的47.6下滑至45.8。

美國利率期貨市場現在對聯準會（Fed）下次會議上保持利率不變的可能性定價為55%，高於一天前的43%。 市場還消化了年底前降息約85個基點的可能性。

紐元兌美元升值0.1%，至0.6316美元，在紐西蘭央行意外升息50個基點至5.25%的逾14年高點後，紐元漲幅一度高達1.1%，至0.6379美元的兩個月高點。

澳洲央行總裁洛依表示，本周維持利率不變的決定並不意

味著緊縮周期的結束。澳幣兌美元下跌0.5%，至0.6720。

美國

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