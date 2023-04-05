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小非農報告：美3月民間企業增聘14.5萬人 低於預期

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國3月小非農就業報告僅增加14.5萬人，低於預期。美聯社
美國3月小非農就業報告僅增加14.5萬人，低於預期。美聯社

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國3月民間企業增聘員工的速度趨緩，再度暗示美國的經濟成長即將明顯減速，甚至是陷入衰退。

ADP研究所5日公布，美國3月民間企業增聘員工數僅有14.5萬人，低於2月的26.1萬人（上修後），也不比市場預期的21萬人。ADP首席經濟學家理察森說，「數個信號顯示美國經濟正在放緩，我們的3月就業數據是其中之一，雇主的招聘在經歷了三個月的高原期後，正緩慢下降，從過去這一年的強勁就業市場和薪資成長縮手。」

小非農就業報告趨緩，限制了聯準會（Fed）加速升息的空間，導致美國公債價格由黑翻紅，2年期公債殖利率下跌8個基點。美股期指平盤波動，道瓊工業期指目前跌0.1%。

美國勞工部預定周五（7日）公布3月新增非農就業人數與失業率。

美國

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