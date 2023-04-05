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路透：歐盟各國和立法者擬於18日就晶片法達成協議

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
路透報導，歐盟各國和歐洲議會可能在4月18日就一項數十億歐元的計畫達成協議，以促進歐盟的晶片產業發展。路透
路透報導，歐盟各國和歐洲議會可能在4月18日就一項數十億歐元的計畫達成協議，以促進歐盟的晶片產業發展。路透

路透5日引述消息人士報導，歐盟各國和歐洲議會可能在4月18日就一項數十億歐元的計畫達成協議，以促進歐盟的晶片產業發展。

歐盟執委會去年提出歐盟晶片法草案（Chips Act），試圖減少歐盟對美國和亞洲供應的依賴；此前全球供應鏈問題導致歐洲企業出現晶片短缺。

知情人士說，各國官員和立法者4月18日將在法國斯特拉斯堡舉行的歐洲議會例行月會上，就該法案的資金細節進行磋商。

他們說，迄今為止的討論重點是4億歐元（4.38億美元）的資金缺口，儘管歐盟執委會已經設法拿出大部分資金。

知情人士說，雖然歐盟執委會最初提議只資助尖端晶片工廠，但歐盟各國政府和立法者已將範圍擴大到涵蓋整個價值鏈，包括舊世代晶片以及研究和設計等設施。

歐盟 控制晶片

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