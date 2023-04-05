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外媒：三星電子Q1利潤預計暴跌92% 14年來最低水平

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路透社4月5日消息稱，三星電子第一季度利潤預計將暴跌92%至14年來的最低水平。 美聯社
路透社4月5日消息稱，三星電子第一季度利潤預計將暴跌92%至14年來的最低水平。 美聯社

集微網消息，路透社4月5日消息稱，三星電子第一季度利潤預計將暴跌92%至14年來的最低水平，原因是晶片過剩情況惡化，以及全球經濟放緩導致數據中心和計算機製造商等買家放緩採購。

分析師表示，新款旗艦智能手機的發佈預計將支撐移動業務的利潤，但其晶片部門可能報告季度虧損超過3萬億韓元（23億美元），原因是存儲晶片價格下跌且庫存價值大幅削減。

預計三星將於周五公佈第一季度初步業績，並在本月晚些時候公佈全部業績，此時通常是銷售淡季。

根據27位分析師的Refinitiv SmartEstimate，三星電子第一季度的營業利潤可能下降至1.08萬億韓元。

根據三星電子數據，這是自2009年第一季度5900億韓元利潤以來的最低水平，而去年的營業利潤為14.12萬億韓元。

三星電子

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