紐西蘭央行意外升息2碼以遏制通膨 紐元勁升

紐西蘭央行意外升息2碼，在經濟步入衰退之際仍然維持緊縮步伐，以遏制通膨。

紐西蘭央行公佈利率決策後，紐西蘭元兌美元勁升1.1%，威靈頓時間下午2:25報0.6348，決策前報0.6308。

紐西蘭央行貨幣政策委員會周三決定升息0.5個百分點至5.25%，多數經濟專家原估升息1碼（0.25個百分點）。

紐西蘭央行發布聲明說：「委員會認為，基準利率需要達到能在中期內將通膨和通膨預期降至目標範圍內的水準，」「通貨膨脹仍然太高且持續不退，就業已經超過最大可持續的水準。」

紐西蘭央行維持升息步伐的決定，凸顯讓通膨率回到1%-3%目標範圍的決心。有跡象顯示利率大幅上升帶來衝擊，紐西蘭3月房價創下有紀錄來最大跌幅，企業信心接近1970年代初以來最弱，顯示經濟正在放緩。