快訊

衝擊瞬間曝光！貨櫃翹起直撞陸橋 路過駕駛人都嚇傻

玩台南不如去沖繩？國旅2天1夜花費破萬 網抓出關鍵

股神好神！巴菲特押注西方石油 獲OPEC+減產令提振

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
巴菲特對石油生產商的押注，因石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）意外宣布減產而大獲提振。路透
巴菲特對石油生產商的押注，因石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）意外宣布減產而大獲提振。路透

有「股神」之稱的巴菲特對石油生產商的押注，因石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）意外宣布減產而大獲提振。

巴菲特旗下波克夏公司不畏經濟衰退和能源轉型加速的威脅，在3月加碼西方石油公司股票，使得過去一年的總投資來到110億美元。分析師預測石油和天然氣生產商這幾年的資本支出相當可觀，這是在為未來數年的產業榮景做準備。

能源股上季下跌3.9%，在11大類股裡表現最糟，不如彭博全球大中型股指數的上漲6.7%。但布蘭特原油期貨價格本周在OPEC+減產令後應聲漲到每桶85美元以上，彭博行業研究預測OPEC+減產會加深油市供應缺口。

波克夏3月27日申報增持西方石油，持股比增至23.6%。雖然該公司往往逢低加碼，但背後的買進理由是西方石油的成長潛力和友善的股東政策。

加倉之舉也代表巴菲特無視利率走高、通膨居高不下和銀行危機擴大引發的經濟衰退威脅。自2022年第1季俄烏戰爭爆發以來，資產經理人每季都在加碼能源股。在2022年第4季，投資人連續第4季增加對能源公司的持股，平均達0.4%。

能源巨擘則增加對其業務的投資。分析師預估西方石油的資本支出2023年將增加將近30%，2024年增加大約6%。而沙烏地阿拉伯國家石油公司、艾克森美孚和雪佛龍預計未來幾年也都會增加投資。2022年的能源危機導致油價上漲以及政策變動。在因氣候政策造成投資不足之後，政策變動促使石油和天然氣產業進行擴張。

經濟衰退 巴菲特 OPEC 沙烏地阿拉伯

延伸閱讀

這位饒舌歌手身價25億美元 連巴菲特都誇他「值得學習」

馬斯克嘆股神錯失大賺30倍的良機 但巴菲特為何不買特斯拉？

股神巴菲特最愛！S&W Butcher's Shop全球首店 落腳信義微風

巴菲特挑選董事新標準：自掏腰包擁有巨額波克夏股票

相關新聞

華爾街金童掉漆！紅利收入剩538萬、萎縮快3成「經濟大蕭條」來最慘

根據紐約州審計署最新報告，去年因為市場股債雙殺，華爾街金童的紅利收入萎縮達26%，萎縮幅度為經濟大蕭條以來最大、跌回疫情前水準，預計將對州政府與市政府的稅收產生衝擊。

摩根大通CEO戴蒙：美銀行業風暴尚未結束 且會牽動多年

摩根大通執行長戴蒙4日致股東的信中指出，美國銀行危機仍持續未退，且影響多年都會感受得到。

經濟擔憂再起 美股中止連四漲、道瓊跌198點

道瓊工業平均指數下跌近200點，因交易員評估了油價飆升及其對全球經濟的影響。

OPEC+減產 美財長批沒建設性

石油輸出國組織與夥伴國（ＯＰＥＣ+）意外宣布五月起減產，美國財政部長葉倫表示，ＯＰＥＣ+減產「沒建設性」，不利全球成長展...

OPEC+宣布減產 各國央行抗通膨殺出程咬金

歐元區2月生產者物價指數（PPI）連續第五個月下降，且降幅超過預期，幾乎都是因為能源價格下跌所致。南韓3月消費者通膨也寫...

ECB示警商用不動產基金

歐洲央行（ECB）呼籲歐元區商用不動產基金採取因應措施，以防這個總規模高達1兆美元的產業一旦走下坡，可能會使投資人遽然撤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦