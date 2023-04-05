快訊

星二代吹噓「是長榮張家親戚」 騙同事借名買車、寄生工作酒吧地下室

MLB／本季初先發！張育成2打數沒敲安被換 紅襪還是輸

遊日小心法律陷阱！摘櫻花重罰6.8萬 未隨身帶一物失血2萬

金價升13個月最高 美職位空缺數據疲軟 Fed近結束緊縮

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
金價勁揚至13個月來最高水準。路透
金價勁揚至13個月來最高水準。路透

黃金價格飆升到2022年3月以來最高水準，稍早之前公布的美國職位空缺數據更趨疲軟，引發市場對於聯準會可能即將結束貨幣政策緊縮行動的預期。

美國2月職位空缺數降到2021年5月以來最低，表明勞動力需求降溫，但對聯準會來說仍然過於強勁。根據勞工部周二發布的調查數據，職位空缺已減少到990萬，低於1月下修過空缺數1,060萬，也低於彭博訪調的所有經濟學家的預估。這是2021年來首見降到1,000萬以下，顯示勞動供需正在取得較佳的平衡，但尚需更多進展，特別是在服務業，以緩解薪資壓力。

對政策變動較敏感的2年期美國公債殖利率下滑，一度下跌14個基點到3.83%，創逾一周來最低水平。較長期的美國公債殖利率也走跌，10年期美債殖利率扭轉先前漲勢，一度下跌7個基點到3.34%。對應聯準會會議日期的交換合約顯示，5月升息1碼的概率從接近60%降到大約50%，聯準會預料年底前會降息到4.3%。美元也下跌。這有利於黃金，現貨黃金周三（5日）上漲1.8%到每英兩2,021.16美元。

StoneX Group市場分析師Fawad Razaqzada說：「數據引發對經濟衰退的擔憂，從而降低聯準會進一步緊縮政策的可能性。」他指出，金價突破2,000美元大關後可能進一步上攻，試探2020年8月觸及的紀錄高點2,075.47美元。

另外，針對今年單日波動區間經常高達兩位數的美國公債殖利率，備受衝擊的債券投資人正迎戰急跌猛漲的新常態。三菱日聯總經策略主管George Goncalves表示，對今年季率波動率下降的期望「是一廂情願，可能要到2024年中，利率波動才會平息」。

聯準會 經濟衰退

延伸閱讀

蔡總統明會見麥卡錫 160名國際媒體大陣仗關注

川普：我快被捕了「超扯」 難信美國有這種事！

升息末段是「債券入場」時機！他推薦3大類標的：獲利好不會倒

大陸首度可維持飛彈核潛艦不間斷巡南海 對美形成大壓力

相關新聞

經濟擔憂再起 美股中止連四漲、道瓊跌198點

道瓊工業平均指數下跌近200點，因交易員評估了油價飆升及其對全球經濟的影響。

OPEC+減產 美財長批沒建設性

石油輸出國組織與夥伴國（ＯＰＥＣ+）意外宣布五月起減產，美國財政部長葉倫表示，ＯＰＥＣ+減產「沒建設性」，不利全球成長展...

OPEC+宣布減產 各國央行抗通膨殺出程咬金

歐元區2月生產者物價指數（PPI）連續第五個月下降，且降幅超過預期，幾乎都是因為能源價格下跌所致。南韓3月消費者通膨也寫...

ECB示警商用不動產基金

歐洲央行（ECB）呼籲歐元區商用不動產基金採取因應措施，以防這個總規模高達1兆美元的產業一旦走下坡，可能會使投資人遽然撤...

澳洲利率按兵不動

澳洲央行4日決議基準利率不變，主要是央行需要額外時間，評估過往升息的影響，但澳洲通膨仍居高不下，分析師對未來是否再次升息...

出席最後一次股東會議 瑞信董座向投資人道歉

瑞士信貸董事長雷曼（Axel Lehmann）4日在最後一次年度股東會議上，為這家已有167年悠久歷史的銀行倒閉向投資人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦