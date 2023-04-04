德國2月外貿大增 對華出口環比增加10.2%

由於來自美國和中國的需求反彈，德國出口今年2月呈現十個月來最大增幅。聯邦統計局周二（4月4日）公布的數字顯示，今年2月出口環比即同前一個月相比增長4%，同比即同一年前同月相比增長7.6%，總額達到1367億歐元。此前，經濟學家普遍預測環比1.6%的增長。今年1月的環比增幅是2.5%。

儘管有俄烏戰爭的影響，今年2月德國進口環比增長了4.6%，同比增長3.8%，總額達到1207億歐元，而在此之前連續五個月萎縮。

德國VP銀行首席經濟師金策爾（Thomas Gitzel）表示，「因供應鏈得到改善，尤其是中國經濟重新開放，出口經濟從中獲益匪淺。」他認為，德國外貿取得的成績可以彌補些許私人消費不足以及建築業疲軟的局面。

周二公開的數據顯示，德國向歐盟國家的出口2月份環比增長2%，總額達到739億歐元。而最大的單一出口對象國仍然是美國：2月對美出口額高達140億歐元，環比增長9.4%；對中國的出口總額為85億歐元，環比增幅達10.2%。金策爾說，這是德國出口經濟從中國取消防疫限制獲利的最好證據。

作為比較，德國向英國的出口環比增長2.5%，達63億歐元；向俄羅斯的出口2月環比減14.3%，跌到9億歐元，同比下降59.9%，而從俄羅斯進口更是環比減67.2%，跌至3億歐元。

德國經濟對近期前景樂觀

根據慕尼黑Ifo研究所的調查，目前，德國出口企業的氛圍是俄烏戰爭爆發以來最樂觀的。今年3月，被詢問的企業對出口的期待呈4.0，而一年前的3月，人們對出口的期待值為負3.6。

另一項調查也對德國經濟近期呈現樂觀提供了佐證。根據德勤管理咨詢公司周二（4月4日）公布的一項調查，140家德國企業高層預計未來幾個月的營業額將上升。不過，各行業對經濟好轉期待的程度各不相同。科技領域、服務行業，包括銀行、保險業、旅遊、交通運輸，專家的預期明顯向好，但機械、房地產等領域，因利率走高，加上通膨保持高位以及消費疲軟，人們的期待偏向負面。

（綜合報導）

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