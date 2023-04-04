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印度媒體：恩智浦說正和台積電討論印度設廠事宜

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
印度經濟時報報導，恩智浦正與台積電和格等晶圓代工夥伴，討論在印度設立晶片製造廠事宜。路透
印度經濟時報報導，恩智浦正與台積電和格等晶圓代工夥伴，討論在印度設立晶片製造廠事宜。路透

印度經濟時報報導，恩智浦半導體（NXP）正與台積電和格芯（Globalfoundries）等晶圓代工夥伴，討論在印度設立晶片製造廠事宜。

恩智浦執行長Kurt Sievers在接受印度經濟時報專訪時說：「我們相信在地緣政治脈絡下，現在印度應該是個設立全球製造業務的非常中立而民主之處。」「在我們談話的時刻，我們已（開始和夥伴）討論，（夥伴們）持非常開放的態度，這主要和印度的吸引力與地緣政治情勢有關，我會非常強力且支持我們的製造夥伴強烈考慮印度。」

恩智浦正擴大印度的研發與晶片製造團隊，在諾伊達（Noida）、班加羅爾、海德拉巴（Hyderabad）及普恩（Pune）等地共擁有約4,000名工程師。

印度多年來都未能成功吸引投資人在當地設立晶圓廠，但政府推出的最新補助計畫，正好碰上各界擔心太仰賴台灣為半導體來源。

印度 半導體

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