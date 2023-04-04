亞銀下修台灣今年經濟成長預測 由3%降至2%

亞洲開發銀行（ADB）4日發布最新版亞洲開發展望報告，調高開發中亞洲今年的經濟成長率預測至4.8%，因中國大陸的復甦較預期更強。亞銀調降台灣今年經濟成長率的預測1個百分點到2%，因為全球需求預料疲軟。

亞銀指出，由於全球需求轉弱，台灣去年經濟成長減緩，出口與投資增長均大幅減速。現在，在新冠防疫措施逐漸鬆綁後，消費回升，但食物、汽油價格上漲，推升台灣通膨至2008年以來最高點。

亞銀表示，台灣今年經濟成長預估將更趨溫和，為2%，低於去年12月預測的3%，原因是全球需求持續低迷，明年則可望隨全球經濟復甦而反彈，預料將成長2.6%。亞銀預估台灣今、明兩年的通膨率都是2%，並建議台灣政府需要有積極政策刺激創業活動，以產生新的經濟成長。

相較下，南韓今年成長率預估維持為1.5%不變，香港獲上修0.7個百分點到3.6%，新加坡則從2.3%下調到2%。

亞洲預估，涵蓋46個經濟體的開發中亞洲今年經濟將成長4.8%，高於上次預期的4.6%，明年經濟成長率也估為4.8%。在中國大陸去年12月結束新冠防疫封控後，今年成為開發中亞洲經濟體的成長驅力。

亞銀上修中國大陸今年的經濟成長率預測，由前估的4.3%調高到5%。亞銀首席經濟學家派克（Albert Park）表示，「中國重新開放真的對區域今年（經濟）創造最強大的成長支撐」，「如果（中國）生活更快回歸正常，信心回升，成長率甚至可望超過5%，這樣對區域當然更好」，雖然中國大陸房地產仍是一大憂慮。

若不計中國大陸，開發中亞洲今年的經濟成長率預估為4.6%，低於去年12月預測的5.4%。

各區域中，以南亞表現最亮眼，今年經濟成長率預料將創歷史新高，達到5.5%，印度成長率預估獲大幅上調1.6個百分點至6.4%；東南亞的4.7%跟隨在後，最搶眼者為越南，今年成長率預估上修0.2個百分點至6.5%。

不過，亞銀也警告要留意幾項挑戰，例如全球金融業的動盪、俄烏戰爭衝突升高。烏克蘭戰事緊張將導致大宗商品價格再衝高。美國金融體系目前看來應該不會衍生更大風暴，但宜保持警戒。

針對石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）突然宣布減產刺激國際油價跳漲，派克說，這是另一個挑戰。目前亞銀預估今年平均油價為每桶88美元，明年是90美元。

在還沒出現OPEC+減產的最新發展前，亞銀預估開發中亞洲的的通膨將走緩，將由去年的4.4%降到今年的4.2%，明年再降為3.3%。