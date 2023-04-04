快訊

獨／莊嚴大佛陪吃火鍋！高雄名店「天水玥」無預警熄燈

機車三貼網驚見「嬰兒腳都黑了！」 眾人齊轟家長：把寶貝當人肉安全氣囊

研究指綠茶最能降膽固醇、烏龍茶降三酸甘油脂 名醫這樣解讀

蘋果1、2月傳停產M2晶片、3月產量砍半 因MacBook需求低

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
蘋果搭載M2晶片的MacBook。路透
蘋果搭載M2晶片的MacBook。路透

南韓媒體報導，蘋果已在1、2月暫停生產用於MacBook筆電的M2系列系統單晶片，主因是MacBook需求低迷，為蘋果首度暫停生產期晶片。

The Elec在3日引述消息人士報導，蘋果的晶片代工廠台積電1~2月都未送出任何已完成的5奈米M2晶圓，給封裝和測試廠切割與組裝為晶片成品，這只會在蘋果要求暫停生產下發生，原因可能是採用這些晶片的MacBook需求低迷。

報導指出，M2晶片透過覆晶封裝進行封裝與完成，是由南韓封裝業者Amkor和STATSChipPAC公司負責，這兩家封測代工業者會收到台積電的晶圓，完成成品晶片，在南韓的工廠也有專門服務蘋果的產線，因此這些產線1~2月基本上已停擺，封裝原料廠也暫停供應原料。

報導說，蘋果2月公布去年10~12月的年度第1季財報時，已警告個人電腦（PC）市場艱困，預期自家晶片將遭遇短期難關，當季的Mac PC事業營收年減30%，預估年度第2季也將下滑。

消息人士說，雖然M2晶片已在3月恢復生產，但產量已比去年同期砍半。M2晶片採用一家台灣業者供應的錫球，導熱介面是由德國Wacker供應，日本Namics供應填充材料，組件引線供應商是南韓的Youngil Precision。

南韓 台積電

延伸閱讀

報導指稱蘋果傳聞許久的虛擬視覺頭戴裝置將於WWDC 2023亮相

消息稱蘋果1-2月曾停產M2晶片 3月恢復生產後產量大減

台積電車用晶片客戶 轉單三星

鴻海助攻 帶動蘋果iPhone印度去年出貨量、產值大增

相關新聞

狗狗幣大漲30% 馬斯克推特用一張圖力捧

狗狗幣一度大漲多達30%，此前在紐約時間周一下午1時45分左右，推特用戶發現網頁瀏覽器左上角出現代表狗狗幣的柴犬迷因梗圖...

圖表／通膨壓力更大！油價長期走漲 不向俄羅斯買原油「得付更多錢進口」

俄烏戰爭開打一年多以來，石油市場變得更加支離破碎與充滿不確定性，這種態勢讓原油價格長期面臨上漲壓力。

蘋果1、2月傳停產M2晶片、3月產量砍半 因MacBook需求低

南韓媒體報導，蘋果已在1、2月暫停生產用於MacBook筆電的M2系列系統單晶片，主因是MacBook需求低迷，為蘋果首...

油價飆漲使升息抗通膨難度更高 全球央行舉棋難定

過去幾周，各國央行總裁一直苦思金融動盪對利率前景的影響，如今還要再考慮油價上漲帶來的衝擊。

上調投資金額 日經濟產業省公佈「半導體·數字產業戰略」修改方案

集微網消息，據路透社4月3日報導，日本經濟產業省公佈「半導體·數字產業戰略」修改方案，設定了到2030年將半導體和數字產業的國內銷售額提高至目前的3倍、超過15萬億日元的目標。

分析師喊出油價大漲到每桶100美元 花旗不以為然

OPEC+意外宣布減產之後，包括Energy Aspects首席石油分析師Amrita Sen在內多位分析師喊出，油價有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦