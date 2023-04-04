消息稱蘋果1-2月曾停產M2晶片 3月恢復生產後產量大減
集微網消息，The Elec 4月3日報導，據消息人士透露，蘋果1-2月曾全面停產MacBook的M2系列晶片。之後在3月，M2晶片恢復生產，但產量同比下降一半。這也是蘋果首次停產自家晶片。
據報道，消息人士稱，或許是因為MacBook需求較低。
今年2月，蘋果已經在其2023年第一季度（2022年10月至12月）的財報電話會議上警告了PC市場的困難。蘋果公司當時表示，預計蘋果晶片（包括M2）短期內會遇到困難。其Mac PC業務在本季度獲得77億美元的收入，同比下降30%。預計其第二季度營收也將下降。
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