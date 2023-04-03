去年預測超準 他說貨櫃航運業今年獲利銳減八成

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
貨櫃輪航商今年淨利料將為430億美元左右，比去年的破紀錄獲利銳減約八成。路透
貨櫃輪航商今年淨利料將為430億美元左右，比去年的破紀錄獲利銳減約八成。路透

一名資深業界人士表示，貨櫃航商今年淨利將約為430億美元，比去年的破紀錄獲利銳減約八成，因全球貿易放緩釋出運能，並且壓低運費。

彭博資訊報導，Blue Alpha資本公司創辦人麥考恩（John McCown）表示，貨櫃輪航商去年第4季淨利合計為347億美元，比一年前減少近34%，去年全年獲利則達到史上最高的2,150億美元，和他去年初一開始預測的2,205億美元相去不遠。

麥考恩在報告中說，今年的貨櫃航商獲利應該會一路下滑，第1季獲利估為149億美元、第2季是108億美元、第3、4季都是87億美元，全年獲利共為431億美元，比去年減少約80%。

在新冠疫情大流行之前十年，都苦於獲利的貨櫃航運業務，在防疫封鎖期間大發利市，因為消費者購買家庭用品、電子用品、後院休閒產品和其他海運商品，以緩解隔離所造成的孤立感。

這種榮景如今基本上已告一段落，釋放了船上的空間，而貨櫃即期運價也降至三年來的低點。

麥考恩說：「在新冠大流行時代有利航商的供需動能，很大一部分是壅塞吃掉運能所致，而導致壅塞的情況現在多已消失。」

疫情 隔離

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