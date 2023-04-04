陸旺季不旺 鐵礦砂重挫

新加坡鐵礦砂價格3日盤中重挫逾4%，中國大陸大連市場的鐵礦砂也下跌2%，主因為中國大陸4月起營建業傳統旺季的鋼材需求不旺，以及產油國減產帶動國際油價飆漲，增添衰退憂慮。

新加坡鐵礦砂5月期貨一度跌逾4%，報每公噸120.25美元，為3月27日來最低水準，大連商品交易所的鐵礦砂5月期貨則收跌2%，成為每噸人民幣890.5元（129.7美元）。

上海市場鋼鐵期貨價格也一度跌到6周多來最低水位。中國大陸MySteel研究調查指出，大陸所有主要城市的營建用鋼材及盤元價格都大幅下跌。

深圳五礦期貨公司分析師指出，鐵礦砂價格下跌，主因4月需求展望乏善可陳，以及預期鐵礦砂出貨量進入旺季，使市場供過於求。

鋼鐵需求的另一項利空，則是中國大陸3月製造業景氣意外減緩，3月財新製造業採購經理人指數（PMI）下降到50，且產出指標同步下降。而在3月31日止的一周內，鋼鐵廠的獲利率降到58.9%，比一年前低了16%，而獲利率遭到壓縮將使各大鋼鐵業者減產，以降低營運成本，因而抑制鐵礦砂需求。

另一方面，中國大陸國家發改委傳出在3日約談好幾家期貨公司，討論鐵礦砂市場的價格，引發投資人憂心北京當局可能進一步干預鐵礦砂市場。

石油輸出國組織和盟國（OPEC+）2日突然宣布減產，帶動油價大漲，為全球經濟帶來新風險，也使鐵礦砂行情雪上加霜。