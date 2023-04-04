OPEC+減產 四大影響

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）意外宣布減產每日逾100萬桶原油後，再度點燃了消費者物價壓力可能經久不散的可能性，從而可能使央行升息周期落幕時間點延後，並且牽動美股、債券、商品等資產價格。這次減產將造成四大經濟影響。

通膨陰魂不散：紐約Lazard公司首席市場策略師坦普指出，OPEC+減產再次提醒世人通膨還沒被控制住，加上大陸能源需求增加，引發高通膨更加僵固的風險，可能限縮央行在經濟減緩時放鬆貨幣政策的空間。

他說：「對股票投資人來說，這是突然令人失望的消息，因為市場原先預期經濟展望將出現不冷不熱的金髮女孩經濟。債市已更加認真評估經濟衰退風險，但對於央行可能因應成長減緩的做法太過樂觀。今天的決定可能讓投資人面臨更加複雜的展望。」

聯準會（Fed）兩難加劇：東京瑞穗證券策略師上家秀裕認為，通膨可能仍是Fed貨幣政策的最大影響因素，市場對於提前轉向降息或加速降息的預期將降低，但光是OPEC+減產的消息，不太可能讓市場長期預期Fed會持續長久升息，仍要看經濟數據。

拖累經濟成長：IG澳洲公司分析師塞卡摩爾指出，除了銀行風暴預料將導致信用緊縮、經濟成長減緩，能源價格上漲也將衝擊經濟成長，可能削弱股市的一些動能。

油價看漲：SEB AG首席商品分析師席爾卓普說，減產將是油價利多，有助帶動布蘭特加速重返每桶100美元，因為全球飛機燃料需求重新回升。高盛集團已將今年12月油價預估調高5美元至每桶95美元，預期油價明年底漲至每桶100美元。

通膨 油價 央行

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