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先回家工作等人事通知！麥當勞這周將宣布裁員消息

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
全球速食龍頭麥當勞近日將宣布人事改組消息。路透
全球速食龍頭麥當勞近日將宣布人事改組消息。路透

英國衛報報導，麥當勞這周已暫時關閉位於美國芝加哥的辦公室，準備向員工提出公司大裁員的消息。

華爾街日報2日報導指出，根據一封麥當勞企業內部的電子郵件，麥當勞要求海內外部分員工先在家以遠端方式工作，並指出這周將通知員工最新人事異動消息。

麥當勞執行長坎普斯基（Chris Kempczinski）1月曾表示，公司未來將著重在「外送、得來速、線上服務及發展」等。他在一封寫給員工的郵件中提到：「我們目前的表現已是一流水準，但仍有進步空間。」他指出，當前公司各單位之間各自作業，並未有效合作，運作上「過時又畫地自限」。

坎普斯基說，公司將進行改組，並重新制定其商業戰略：「我們將針對公司現有職位及分層做詳細評估，且勢必得做出一些困難的討論與抉擇」。

麥當勞日前公布了2022年的銷售報告，全球銷售出現近11%成長，在美國則有6%成長。衛報指出，儘管美國人力市場近來表現強勁，但各公司裁員消息仍持續傳出，尤其是在疫情期間過度擴張的資訊產業，包括IBM、微軟、亞馬遜、Meta、推特等，近幾個月都大裁員。

麥當勞的商業營運部門擁有超過15萬員工，其中70%在美國之外的地區工作。

麥當勞 美國

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