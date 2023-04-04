美製造業景氣 近三年最糟

經濟日報／ 編譯葉亭均季晶晶、記者葉文義／綜合報導

全球消費者因生活成本上升而勒緊荷包的寒風，持續吹襲全球製造業，美國製造業景氣為近三年來最差，歐元區與亞洲國家也大多減弱，顯示經濟展望惡化將繼續拖累經濟復甦腳步，也讓各國央行決策更加如履薄冰。

美國供給管理協會（ISM）3日公布，美國3月製造業PMI指數為46.3，為2020年5月來最低，且遠低於市場預期的47.5，也是連續第五個月低於象徵景氣榮枯線的50，代表景氣繼續萎縮。

其中，前瞻的新訂單次指標降至44.3，未出貨的積壓訂單持續萎縮，反映在供應鏈好轉之際，需求崩塌，業者也難以擴大聘股人手，就業次指標因而下滑到46.9。高盛的分析顯示，由於美國製造商仰賴銀行貸款，取得工作資本或支應資本支出，銀行授信緊縮將重創製造業。

另據標普全球公司的數據顯示，歐元區3月製造業採購經理人指數（PMI）最終值下滑至47.3，雖略高於47.1的初值，仍低於2月的48.5。德國製造業景氣已近三年來最快的速度萎縮，法國也持續被需求疲軟所拖累，業者也更加悲觀。

該公司首席商業經濟學家威廉森表示：「歐元區製造依然深陷困境，在生活成本激增、貨幣政策緊縮、轉向庫存去化以及消費者信心低迷的情況下，工廠連續11個月回報貨物需求下滑。」

在亞洲，中國大陸引領亞洲製造業景氣擴張放緩。中國大陸3月財新製造業PMI降到恰為榮枯線的50，顯示景氣與2月持平，回暖勢頭放緩，且低於預期，反映在疫情期間的積壓需求短期釋放後，經濟恢復基礎不夠牢固。

南韓3月製造業PMI降到47.6，為去年9月來最差，日本3月自分銀行製造業PMI雖略升到49.2，但還在萎縮領域。

東南亞景況較佳，印尼上月製造業PMI攀升到51.9，去年9月來最高水準，泰國和菲律賓製造業的景氣擴張放緩，雖然越南和馬來西亞的景氣仍陷萎縮。

印度則是少見的亞洲亮點，3月製造業PMI升至56.4，是三個月來最高，且產出和新訂單都改善，顯示更能挺過全球成長減緩。

製造業 景氣

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