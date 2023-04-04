高盛：明年上看100美元

經濟日報／ 編譯陳律安任中原／綜合外電

在石油輸出國組織與盟國（OPEC+）意外宣布減產後，高盛與澳盛銀行紛紛上調國際油價預測，預料布蘭特油價有望漲破每桶90美元，上看100美元。

高盛的斯圖文和布魯斯等分析師指出，OPEC+令人意外的最新減產決策，符合「制敵機先」的新準則，高盛調高今年12月的布蘭特油價預估至每桶95美元，高於原估的90美元，明年12月的預測也從95美元上調至100美元。

高盛表示，這次減產與去年10月減產的客觀環境大不相同，因為現在中國大陸的石油需求強勁復甦，且煉油業的獲利率強韌，比較能夠接受較高的油價。

澳盛資深商品策略師海恩斯說，在OPEC+宣布減產決定後，油價今年底前攀抵每桶100美元的可能性上升。美國銀行商品和衍生商品研究主管布蘭認為，鑑於OPEC+過去都未能落實減產協議，現在還不清楚最新減產計畫的最終實際減產量，因而維持下半年的布蘭特油價預估於每桶90美元以上。

RBC資本市場的克羅孚特和羅尼等分析師認為，OPEC+這次意外減產的每日名目減產量雖約為165萬桶，但實際為減產量只有約70萬桶，不過，此舉可被解讀為沙烏地阿拉伯和夥伴國想阻止總經疲軟可能進一步引發的賣壓。

國際油價 OPEC 高盛

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