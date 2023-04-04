石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）2日意外宣布，5月起原油日產量將減少逾164.9萬桶，帶動國際油價3日盤中躍漲逾6%，布蘭特油價漲破85美元，加劇通膨憂慮、強化聯準會（Fed）將繼續升息的預期，美元指數升破103，讓才剛擺脫銀行風暴的投資人，馬上遭遇「石油震撼」。

OPEC+在去年10月同意日產量減少200萬桶，如今又再擴大減產，沙烏地阿拉伯5月起每日將「自願減產」50萬桶，俄國日產量減少50萬桶的措施原定5月結束，將延長到今年底。

此外，伊拉克將減產21.1萬桶、阿聯14.4萬桶、科威特12.8萬桶、哈薩克7.8萬桶、阿爾及利亞4.8萬桶、阿曼4萬桶，共164.9萬桶。這兩輪減產預估共將使全球石油產量在未來七個月內減少約3%。其他產油國不在原訂3日舉行的部長級會議宣布減產，極不尋常，顯示OPEC+覺得事態緊急，須立即減產，也讓市場備感意外。

國際油價3日在亞洲盤應聲跳空大漲，漲幅一度飆到8%，漲幅稍後收斂至約6%。布蘭特原油6月期貨盤中勁揚6.4%，報每桶85.03美元，西德州5月期貨漲6.4%，為每桶80.57美元，美國能源股也大漲。

油價上漲可能導致已居高不下的通膨再向上衝，加重Fed繼續升息的壓力，市場預估5月升息1瑪的機率升至61%，高於上周五的44%，美元指數盤中強升0.5%至103.058，韓元引領亞幣走貶。

最新減產措施也可能加劇美國和沙國之間的緊張。美國表示，「基於市場仍存在不確定性，我們不認為現在減產是明智的作法」。消息人士透露，美國曾向沙國保證油價下跌時會開始重建戰略儲油，但能源部長格蘭霍姆3月表示將分好幾年重建，令沙國不滿。

但美國的因應措施預料有限，包括再次釋出戰略儲油、施壓美國生產商增產、限制汽柴油出口、控告OPEC操弄國際油價等。

知情人士透露，減產磋商主要是由沙國和俄國主導，認為應提前因應全球需求減緩、提振油價，以支應沙國的國內計畫、回補俄國儲油。此外，沙國也關切投機客做空油價之舉，決定反擊。

RBC資本市場商品策略主管克羅夫特表示，拜登主政以來，美沙關係惡化，使沙國致力於與美國脫鉤的的自主經濟策略，「這是一套『沙國優先』的政策。沙國正在交新朋友，像是中國」，而最近中國最大陸促成沙國與伊朗和解，形同沙國向美國傳達「已不再是單極化世界」的訊息。