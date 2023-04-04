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Q1最弱亞幣 韓元賣壓仍重

聯合報／ 編譯陳苓／綜合報導

韓元走勢今年第一季在亞洲貨幣敬陪末座，而且貶值壓力還將加重，因為企業四月將開始發放股利，外資也將匯出相關所得。

彭博資訊報導，海外投資人通常會在四月將股利所得匯出南韓，據企業文件和南韓交易所數據的推算，發放最多股利給全球基金的南韓前十大企業，將發給外國投資人至少四點五九兆韓元（約台幣一○六七億元）。

投資人將這些股利轉為外幣，會打壓韓元匯價。在此同時，半導體和智慧機需求銳減，重創南韓出口和成長，已讓韓元備受打擊，而銀行業動盪和朝鮮半島地緣政治緊張，也可能降低韓元的需求。

瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張肯（音譯）說：「除了季節性的資金流向，近來的銀行動盪導致風險情緒脆弱，對風險敏感的韓元將易受衝擊」。他認為韓元兌美元四月可能回測二月十日的低點一三二九點一○兌一美元。韓元上周五收在一三○一點五九兌一美元。

南韓央行二月暫停升息，為一年來首見，央行表明已經到達終點利率、或非常接近終點利率。但央行委員會成員對於再升息一碼的可能性敞開大門，外界將密切關注今天公布的通膨數據。

南韓 投資人 半導體

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