三星在美徵GPU人才

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

Business Korea報導，三星電子正積極尋求在美國開發先進繪圖處理器（GPU），擴大招募開發人員，除了要用於其旗艦的應用處理器（AP），也希望搶攻人工智慧（AI）的機器學習、還有擴增／虛擬實境（AR／VR）等更多GPU應用的商機。

報導引述業界人士指出，三星正以美國德州和聖荷西為中心，擴大招募GPU開發人員，美國子公司今年初以來持續刊登徵才廣告，職缺包含GPU架構工程師。三星去年4月派遣副總裁金泰賢（Kim Taek-hyun，音譯）到三星奧斯汀研究中心（SARC）高階運算實驗室，擔任GPU開發團隊負責人。金泰賢原本在三星的系統LSI事業，主導應用處理器的GPU等軟體開發。

三星正與超微（AMD）合作，為Exynos應用處理器開發GPU，並已優化超微專為個人電腦設計的GPU智財，能作為行動晶片使用，去年導入Exynos 2200應用處理器，但卻始終無法大幅提升處理器效能。

業界盛傳正以超微RDNA架構為基礎，開發自家的客製化GPU。這也解釋了三星為何積極招聘優秀的GPU開發工程師。同時，擁有大量核心晶片設計智財的安謀（ARM），正興訟打算阻止其他業者混用安謀和其他公司的智財。

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