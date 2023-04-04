OpenAI執行長下月訪韓

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

南韓媒體報導，開發出ChatGPT爆紅人工智慧（AI）聊天服務的OpenAI，執行長奧特曼最快5月造訪南韓。不過，三星電子、SK、樂金及浦項（Posco）等南韓企業都競相制定自家的ChatGPT使用準則，以避免錯誤使用或資訊外洩等問題。

韓國前鋒報報導，奧特曼日前推文說，計劃在5、6月訪問全球17座主要城市，包括首爾、多倫多、華府、里約熱內盧、拉哥斯、馬德里、布魯塞爾、慕尼黑、倫敦、巴黎、台拉維夫、杜拜、新德里、新加坡、雅加達及東京。奧特曼出訪的確切目的和日期尚未公布，但他推文說，「希望能在部分城市發表演說，並與決策官員會晤。」

然而，韓國時報報導，南韓企業也在擔心ChatGPT可能引發的問題，例如資料外洩。三星電子最近在內部布告欄表示，應留意別誤用ChatGPT，主管也在訓練員工，避免向ChatGPT洩漏內部資訊，因半導體的相關資訊為國家機密。

樂金顯示器（LGD）也針對AI聊天機器人的使用，對員工進行教育訓練，以保護公司資訊，避免資料遭外洩。

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