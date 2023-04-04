特斯拉Q1交車量 低於預期

電動車大廠特斯拉（Tesla）第1季全球交車量創新高，卻低於分析師的樂觀預期，距離執行長馬斯克交車量成長50%的目標也更加遙遠，反映雖有降價與政府補貼之助，但特斯拉仍感受到競爭加劇的壓力，引發市場憂慮，股價在3日早盤應聲重挫逾3%。

特斯拉公布，第1季在全球共交付42萬2,875輛車，比去年第4季成長約4%，創下新高紀錄，但卻低於多頭分析師預估的43.2萬輛。其中，上季Model S／X交車量為1萬695輛，Model 3／Y交車量為41萬2,180輛。

特斯拉上季交車量年比成長36%，但Deepwater資產管理公司合夥人孟斯特說，馬斯克在上次財報電話會議上說交付量會成長50%，特斯拉在今年底前將須加快交車速度。」

花旗指出，特斯拉的整體交車數據「沒有重大驚喜」，而且Model S／X的交車量略低於預期。New Street研究公司則說，特斯拉上季交車數據落在該公司預估區間的下緣，Model S／X交車量也「非常低」。

特斯拉今年1月已屢次調降價格，促使市場對上季表現有高度期待。特斯拉將在19日公布上季財報，屆時投資人將能窺見降價對資產負債表與利潤的影響，市場預估營收年比將成長22%至230億美元以上，但獲利將年減21%至26億美元左右。

特斯拉上季生產44萬808輛車，多於分析師預估的43萬2,513輛，也持續高於交車量。特斯拉執行長馬斯克在上次財報的電話會議上表示，特斯拉今年的產量目標是180萬至200萬輛。

特斯拉沒有公布按地區細分的銷售數據，但美國和中國大陸是最大市場，而多數銷量來自Model 3轎車和Model Y跨界休旅車。