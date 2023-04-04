美國麥當勞要揮刀裁員了

華爾街日報（WSJ）報導，全球連鎖速食巨擘麥當勞（McDonald's）本周將暫時關閉美國辦公室，準備通知員工裁員事宜，做為公司廣泛整頓行動的一環。

報導指出，總部位於芝加哥的麥當勞，上周寄送內部電子郵件給美國員工和部分海外職員，要求員工3~5日期間先居家辦公，以便透過線上方式公布人事決定。麥當勞也在郵件中要求員工，取消原先安排好與供應商和其他外部人士在麥當勞總部舉行的所有面對面會議。

華爾街日報引述的麥當勞的內部電郵：「4月3日的這一周，我們將傳達有關整個組織職位與人力水準的重要決策。」麥當勞2日不願談論裁員人數。

麥當勞曾在1月表示，計劃在4月前對公司人力調整做出「艱困」決定，做為調整企業策略計畫的一環。這可能會導致某些方面裁員並在其他方面有所拓展。

當時，麥當勞執行長坎普辛斯基（Chris Kempczinski）接受採訪時表示，他預計公司會在勞動力評估的一環中節省經費，但並沒有設定省下的金額或裁掉的人數，「當今存在的一些工作，若非轉變的話，就是可能消失」。

根據2月公布的數據，麥當勞在全球的企業職位與直營店聘僱了15萬名員工，其中有70%是在美國以外的地區。

如今，麥當勞在這份訊息中坦承，4月3日當周是個人旅行繁忙的一周，這使得公司決定以遠距的方式傳達消息。麥當勞說，這周沒辦法用電腦的員工，應該向他們主管提供個人聯絡資訊，「我們希望在通知期間，確保我們員工感到舒適、隱私受到保護」。

由於擔心經濟放緩，各行各業都在裁員。這波裁員潮去年先從科技業掀起，隨後蔓延至零售業與製造業者。電商巨擘亞馬遜上月表示繼前一波裁員後，又裁了9,000多人。

儘管零售業者紛紛表示消費者支出減緩，但是麥當勞的營收一直持穩。該公司1月向投資人表示，一些較低收入的消費者會減少購買品項或選擇較便宜的產品，但普遍仍會繼續來麥當勞消費。

麥當勞前幾年實施過幾次裁員。例如，2018年，麥當勞說正在裁減管理階層的人手，以變得「更有活力、更靈活、更有競爭力」，這是在2019年底前縮減5億美元行政開支計畫的一環。