美股散戶進場意願減弱

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

華爾街日報（WSJ）報導，美股散戶投資人對買股的興趣正在減弱，可能使美股少了一大重要支柱。

Vanda研究公司的數據顯示，散戶淨買入美股的金額在2月創單月新高後，近幾周大幅放緩，降到2020年11月以來最低。在截至上周四的十個交易日，散戶淨買入美股約89億美元，遠低於截至2月16日的十個交易日，當時寫下峰值170億美元。

Vanda研究部門資深副總裁艾亞齊尼說： 「散戶投資人的腳離開油門了。這無法持續。信念開始動搖。」

美國散戶協會的信心調查顯示，投資人信心在3月惡化，看跌的比率升到12月來最高。雖然銀行業風暴提高了聯準會（Fed）放慢升息的可能性，但部分投資人愈來愈擔心美國經濟可能出現明顯衰退。

連專業的基金經理人也縮手。根據美國銀行3月的全球基金經理人調查，他們的美股配置降到18年來最低，淨44%減持美股。美銀3月7日發布股票流量數據顯示，法人客戶今年已從美股淨撤出68億美元。

這使得企業購買庫藏股成為股價的重要支撐力道。截至3月初，美銀的企業客戶已淨購買將近160億美元的股票。

由於美股走勢充滿不確定性，許多人把錢轉進現金和約當現金。高收益的儲蓄帳戶、貨幣市場基金和短期政府債券等超安全工具，提供過去十年大部分時間未曾見過的誘人收益。

散戶投資人 美股 美國經濟

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