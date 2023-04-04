日大型製造商信心惡化

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

日本大型製造業者信心上季跌至逾兩年低點，而且是連五季惡化，反映能源與原物料成本上漲，以及對全球經濟減速的疑慮。這項經濟指標也支持日銀新任總裁植田和男的看法，認為超寬鬆貨幣政策將會維持更久一段時間。

日本銀行（央行）3日公布的短觀調查顯示，大型製造商信心從三個月前（12月）的7降至1，跌落2020年12月以來的谷底，也低於市場預期的4。央行官員在簡報會上說，製造商的信心持續惡化，許多公司抱怨原物料和燃料成本上漲、海外成長放緩，以及晶片需求下滑的影響。

這項短觀調查將成為4月27日至28日日銀下次會議推估最新一季經濟成長率和通膨率的重要參考數據。這也是9日將上任的植田和男首次主持日銀決策會議。

農林中金總合研究所首席經濟學家南武志預期，外部因素（例如美國和歐洲貨幣緊縮的影響）將對日本的出口和商業信心造成壓力。

日本銀行 日銀 原物料

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