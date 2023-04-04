彭博：高端旅客減少度假支出

世界各國大多預期在新冠疫情過後，將迎來一波報復性消費潮，尤其目前適逢旅遊訂位旺季，觀光旅遊業無不寄予厚望。但彭博資訊MLIV Pulse的最新調查指出，現在連高端旅客都在減少度假支出，可能反映消費者信心下降，或抱怨價格上漲，但服務品質沒跟著提升。

MLIV Pulse調查顯示，受訪者希望飯店每晚的收費不超過500美元，也不想額外付費享受更環保或時髦的服務選項。在465名受訪者中，有半數以上來自美國和加拿大，四分之一來自歐洲。

約69%受訪者說，飯店住房預算最高為每晚500美元，24%願意最多支付1,000美元。5%的上限設在2,000美元，另有2%願意享受每晚3,000美元或以上的住房消費。受訪者的職業包括交易員、投資組合經理人、高級經理和散戶投資人。

報導引據Google的數據指出，4、5月紐約市五星級飯店的價格通常是每晚523-999美元。巴黎的收費更高，介於707~1,382美元。在加勒比海的聖巴特島，高檔飯店的價格最高可達每晚1,451美元。

矽谷銀行倒閉、通膨上揚、房貸支出增加，以及勞動市場走軟，可能會促使遊客控制非必要支出。即使是在截至2月的過去一年裡，個人所得增速都高於物價，旅客仍小心看緊荷包。

對過度支出的意願減弱，可能使一些遊客對高機票價格敬謝不敏。德國漢莎等航空公司刻意控制運能，期待被壓抑的需求和不在意價格的遊客願意花大價錢前往想去的目的地。