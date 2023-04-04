亞洲商用不動產 吹寒風

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

隨著利率攀升和金融市場動盪壓抑交易活動，亞洲商用不動產市場今年復甦的希望受挫，這股寒風還吹向不動產投資信託（REITs）。

日本經濟新聞報導，據金融數據供應商路孚特，今年1月到3月下旬，亞太區商用不動產的交易總額為103億美元，不及去年同期的189億美元，且遠低於2022年第4季的212億美元。不動產REITs也走下坡，紐西蘭除外的標普高收益亞太區REITs精選指數（追蹤標普亞太區相關指數中股息收益率最高的30檔REITs），在3月30日為止的一年淨報酬為負14.27%。REITs靠不動產管理公司收租，以提供投資人穩定的股利收入。

馬來亞銀行（Malayan Banking）分析師古哈在報告中說，高利率環境會影響REITs報酬率。古哈說，對某些在新加坡上市的不動產投資工具，利率每升高0.5個百分點，每單位分配收益（DPU、投資人從每單位REIT可得到的收益）會減少2%或更多。

外界原本預測中國大陸解封，會促使更多資金從該國流向亞洲其他地區，嘉惠商用不動產。但美國聯準會（Fed）持續緊縮貨幣，接著又爆發銀行風暴，打擊市場信心。不動產顧問公司萊坊的研究主管李敏雯指出：「2023年這個（亞太）地區的利率將觸及多年高點，疲弱經濟和經營環境正迫使租戶檢討手上的承租空間。」

萊坊並預測，亞洲商辦租金今年漲跌互見，新加坡、首爾、台北的高級商辦租金將上揚，但廣州、香港、吉隆坡、曼谷預料走低。萊坊的李敏雯說：「承租者和投資人在快速演變的環境（重新檢視）其策略，亞太區不動產市場將須經歷一段過渡期。他們的租賃決策會更審慎，房東則會優先保護其現金流。」

美國聯準會

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